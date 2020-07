Den ene hjemmeplejer blev overfuset og skubbet til. Arkivfoto: Anna C. Møhl

Mand skubbede til hjemmeplejer

Torsdag sen eftermiddag fik politiet en anmeldelse om, at to kvinder fra den kommunale hjemmepleje havde haft et mindre sammenstød med en mand på Indre Vordingborgvej i Næstved.