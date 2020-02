To mænd tog flugten, da politiet prøvede at stoppe dem. Foto: Kenn Thomsen

Mand sigtet for narkokørsel efter lang politijagt gennem byen

Efter en lang jagt gennem Næstved og helt til Sandved lykkedes det politiet at snuppe vanvidsbilisten.

Her så betjentene en bil af mærket Seat, og de besluttede sig for at standse bilen til en rutinekontrol. Det var føreren dog ikke helt med på, så han gassede op og fortsatte gennem byen.