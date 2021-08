Manden var tiltalt for at have holdt sin ven fanget i sit hjem i Næstved, mens vennen blev truet på livet og fik tæsk af tre andre. Arkivfoto: Carsten Lysdal

Mand holdt fanget, tæsket og truet på livet

Næstved - 27. august 2021 kl. 11:39 Af Kristina Herlev Wulff Kontakt redaktionen

De urolige bevægelser og det flaksende blik var ikke til at misforstå. Offeret i sagen var ikke glad for at skulle indtage vidneskranken.

Fra sin plads ved siden af sin forsvarer prøvede den tiltalte at få øjenkontakt med offeret. De er nemlig gamle kammerater. De udvekslede et kort nik, og den tiltalte gav ham et lille smil. Offeret pustede hørligt ud, før han satte sig. Nu var der ikke nogen vej uden om. Nu skulle han genopleve dagene i Næstved fra 2. til 3. juni i år. De knap 24 timer, hvor han efter eget udsagn blev holdt fanget på den tiltaltes adresse i Næstved, truet på livet og tæsket.

Pløkkes i hovedet Persongalleriet i denne sag rummer fire mænd. De tre af dem skal for retten i en særskilt retssag senere. Men denne dag gjaldt det den fjerde mand, hvis bopæl i Næstved det foregik på.

Fra den sorte, ukomfortable træstol midt i retslokalet begyndte offeret at fortælle om døgnet, der sendte ham i sygesengen i 10-14 dage bagefter.

Ifølge ham var han blevet presset til at køre suspekte ærinder for tre mænd, da de besluttede sig for, at han skyldte dem penge. Blandt andet for den kokain, de havde givet ham. Først beordrede to af dem ham ud på en køretur 2. juni. Og her blev offeret både slået og truet.

- »Ved du, hvad man gør ved sådan nogle som dig? Dem tager man med ud i skoven, og så begraver man dig levende.« Det var sådan nogle trusler, der hele tiden kom på denne her køretur, forklarede offeret.

Herefter sluttede en tredje mand sig til dem. Og der fik offeret en ny, meget konkret besked.

- »Er du klar over, hvorfor jeg har tilkaldt ham her? Det er fordi, du simpelthen skal have pløkket hovedet af,« forklarede han i retten.

Et psykisk pres Køreturen endte hjemme hos den 33-årige mand, der nu stod tiltalt i retten for frihedsberøvelse, vold, trusler og våbenbesiddelse. Blandt andet.

Og som det allerførste fik den tiltalte selv et par på kassen af en af de tre mænd, der nu ankom med den kidnappede mand. Og så fulgte en aften og nat, hvor offeret blev slået adskillige gange af de tre mænd, truet med knive og en stegegaffel og blev udsat for trusler på livet også.

- Du er hele tiden under det her totale psykiske pres. Du er hele tiden truet på livet, fortalte offeret berørt og begyndte at snøfte.

Men de tre mænd var som nævnt ikke på anklagebænken denne dag - det var den fjerde mand, hvis hus det foregik i.

Besked på at stikke Både offeret og den tiltalte forklarede, at den tiltalte ikke slog offeret. Men han var bange for de tre andre. Og derfor forsøgte han ikke aktivt at stoppe dem.

- Jeg sad lidt i en choktilstand oppe i hovedet. Jeg sad og tænkte »hvad sker der, hvad foregår der her?« Jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle stille op. Jeg gik i baglås, forklarede den tiltalte.

På et tidspunkt gik den tiltalte ud af huset sammen med de tre andre. Da han kom ind igen, havde han ifølge anklageskriftet en barsk besked til offeret.

- Han kommer ind til mig, og så kigger han på mig, og så siger han: »du skal bare vide en ting, at jeg har fået ordre på, at hvis du prøver at stikke af, så skal jeg bare springe på dig og stikke dig ned,« forklarede offeret.

Bad om hjælp Men her adskilte offerets forklaring sig fra den tiltaltes. Ifølge den tiltalte kunne offeret nemlig bare gå, når han ville, da de var hjemme hos ham. Og den tiltalte sov endda på et tidspunkt i sin lænestol, efter de tre mænd var gået.

Men offeret mente selv, at han ikke kunne gå nogen vegne, for så havde vennen fået besked på at stikke ham ned. Derfor kontaktede han sin veninde, der straks slog alarm.

- Han siger bare, at han er kidnappet og tilbageholdt og har fået tæsk hele natten. Og så ringer jeg, forklarede hun, da hun vidnede i retten.

Et nyttigt, svagt fjols Politiet dukker derfor op på adressen 3. juni. Her fandt de også et våbenskab, hvor der blandt andet lå et oversavet jagtgevær med tilhørende patroner.

Ifølge den tiltalte var det dog ikke hans, men han ville ikke fortælle i retten, hvis det så var.

- Det er ikke noget, jeg tør udtale mig om, fastslog han.

Tilbage stod dommeren og de to domsmænd med den endelige beslutning. Mente de, at den tiltalte havde været med til at holde offeret fanget? Eller var han bare, som hans forsvarer udtrykte det, et »nyttigt, svagt fjols«, som de tre mænd kunne udnytte, så de havde et sted at udføre deres ugerning?

Rettens vurdering Sent torsdag kom domsmandsretten frem til en konklusion: Den 33-årige blev dømt skyldige i alle anklager og blev idømt 10 måneders betinget fængsel for frihedsberøvelse, vold, trusler, afpresning og for at have overtrådt våbenloven.

- Tiltalte har valgt at blive, og han har ikke forsøgt at stoppe de øvrige. Han har, efter de øvrige forlod stedet, opretholdt frihedsberøvelsen, forklarede dommeren og tilføjede, at retten dog mente, at offeret var fri til at gå, da den dømte var faldet i søvn.

Dommen blev modtaget af den 33-årige, og den bliver altså ikke anket til landsretten.

