Mand fængslet i fire uger efter røveri

Manden er sigtet for at have medvirket til et røveri mod en privatadresse i Næstved, der fandt sted omkring den 4. oktober i år.

Grundlovsforhøret foregik for lukkede dørene, men anklager i sagen Skipper Falsled fortæller, at den sigtede formentlig ikke selv var til stede ved røveriet.

I og med at grundlovsforhøret foregik for lukkede døre, har Skipper Falsled ikke mulighed for at informere om, hvad de skyldige gik efter, eller hvad et eventuelt udbytte fra røveriet har været.