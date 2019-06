Helle Mainz er ulykkelig over, at hendes mand er fængslet i Frankrig mistænkt for indsmugling af 220 kilo hash. Foto: Anna C. Møhl

Mand fængslet i Frankrig: Familien står uden penge til mad og husleje

Hendes mand, den 39-årige lastbilchauffør Johni Mainz, sidder fængslet i Lyon mistænkt for at have forsøgt at indsmugle 220 kilo hash i en lastbil. Han sad 2. juni bag rattet, da han på en motorvej uden for Lyon blev stoppet af politiet. I lasten fandt politiet 220 kilo hash gemt mellem pomfritter på frost.

