Mand blottede sig tre gange på en dag

Første gang blev han sigtet ved middagstid uden for Kvickly i Næstved midtby, efter han havde blottet sig for flere forbipasserende. Ved 17-tiden anmeldte en husejer i Fodby uden for Næstved, at den 54-årige nu stod og blottede sig og tissede i hans have. Politiets patrulje kontaktede den 54-årige og sigtede ham igen for blufærdighedskrænkelse.