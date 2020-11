:Efter at have væltet skranken på jobcenteret gik manden rundt blandt medarbejdernes kontorpladser og smadrede computerskærme. Foto: Næstved Kommune

Mand amok på jobcenter: Smed rundt med skærme og stole

Et utilfredsstillende svar fra en medarbejder på jobcenteret. Mere skulle der ikke til for at få en mandlig borger til at gå så meget amok, at det gik ud over 12 ansatte og 15 borgere på afdelingen i Birkebjergparken.

Det utilfredsstillende svar faldt efter en samtale mellem manden og en medarbejder på jobcenteret, der vedrørte nogle personlige omstændigheder i mandens jobsøgningsforløb.