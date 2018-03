Politiet fik travlt den sidste fredag morgen i 2017, hvor en 39-årig mand skabte kaos på vejene og i private hjem. Foto: Lars Sandager Ramlow

Mand amok i narkorus - skabte kaos på villaveje

Næstved - 15. marts 2018 kl. 06:09 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var et alenlangt anklageskrift, og derfor tog det også hele to dage ved Retten i Næstved at afhøre en halv snes vidner og afgøre en sag mod en 39-årig lokal mand.

I sidste ende blev han fundet skyldig i 15 af de 16 forhold, han var tiltalt for - det 16. omhandlede et indbrud sidste sommer, men da lejlighedens beboer ikke mødte op og afgav forklaring i retten, kunne den 39-årige ikke dømmes for det.

Til gengæld blev han dømt for alle de 13 forhold, som omhandlede episoder 28. og 29. december sidste år. Her startede manden ud med at opsøge et kvindeligt bekendtskab klokken 4.20 om natten ved at smadre ruden til hendes rækkehus' hoveddør. Han blev også dømt for at tage halsgreb på kvinden.

Dagen efter var manden helt væk, da han påvirket af både metadon, morfin, kokain og hash skabte kaos i den østlige del af Næstved.

Mellem klokken 9.00 og 10.10 om morgenen kørte han rundt på forskellige villaveje helt uden kontrol over sin bil, der smadrede ind i både en lygtepæl, et vejskilt samt flere skraldestativer og postkasser. I krydset ved Østre Ringvej/Kalbyrisvej kørte han direkte over for rødt i morgentrafikken.

Ind imellem steg den 39-årige ud af bilen og tog i dørene til tilfældige huse. Det lykkedes ham at komme ind i alt fire steder, inden politiet til sidst fik standset den bizarre opførsel.

I det ene hus kom det til en konfrontation med beboeren, som tog fat i den 39-åriges jakke for at føre ham ud. Der opstod tumult, og beboeren blev skubbet i ryggen, så i det tilfælde blev manden dømt for både vold og husfredskrænkelse.

Den 39-årige var tilsyneladende ikke ude på at stjæle. Men fra det ene hus nuppede han alligevel en kniv og gjorde sig dermed skyldig i tyveri.

Endelig blev manden også fundet skyldig i spritkørsel med en temmelig høj promille. 2,04 ifølge anklageskriftet, men det kunne ikke udelukkes, at han havde drukket efter at være blevet stoppet, så han blev dømt for en anelse lavere promille.

Den 39-årige nægtede sig skyldig i samtlige forhold, men alligevel valgte han at modtage dommen. Den lød på seks måneders ubetinget fængsel samt en frakendelse af førerretten i hele 10 år. Derudover skal han også betale en række bøder og sagens omkostninger.

