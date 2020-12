Næstveds superviolinist Bjarke Falgren har brugt denne Corona-tid til at skabe ny musik. Noget af den blev afsløret i sensommeren på Rønnebæksholm. Den nye cd, Origin, kommer til foråret 2021. Foto: Jan Jensen

Maj 2020: Falgren fik mere tid til musik

Programmet for hele 2020 var på det nærmeste sat. Masser af vigtige koncerter bl.a. i Rusland, Tjekkiet og Tyskland var skrevet i kalenderen og en række andre arrangementer i Danmark, bl.a. Under Copenhagen Jazz Festival i juli, der også blev aflyst, var programsat.

- Jeg lever jo primært af at give koncerter. Pladevirksomheden både i gruppesammenhæng og som studiemusiker betyder også meget, men plade- og cd-salget samt streamingindtægter er jo ikke hvad det har været, pointerede musikeren og komponisten.

- Det har været rigtig godt for mig at få tildelt lidt mere tid og ro til at komponere ny musik. I foråret er der aldrig den samme koncertvirksomhed som om sommeren, men i år har det jo været helt specielt.