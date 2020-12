Artiklen: Maj 2020: Borgmester sørgede for et pusterum

Gudrun Lykke Pedersen gjorde opmærksom på, at det absolut ikke skulle være fine træbænke, som hun ønskede på Susåstien. - Har du for søren ikke rundsten eller blokke i kommunens gemmer, der kan bruges som bænke? fortsatte hun.

- Jeg er 75 år, og har været hjertesvækket i mange år. Mine gåture er derfor meget vigtige for mig, og jeg nyder meget naturen. Men problemet er bare, at jeg bliver træt undervejs, fortæller Gudrun Lykke Pedersen, der i flere år har gået ture fra højhuset på Parkvej, langs kanalen til Susåstien, der går på tværs mellem kano- og kajakklubben og til Vestre Ringvej.

- Jeg fortalte ham, at jeg er en gammel kone, der har svært ved at finde ud af det med en computer. I stedet foreslog han, at jeg lagde et almindelig brev i hans postkasse.