Tidligere transportminister Magnus Heunickes titel er i dag sundheds- og ældreminister. Han har derfor ikke meget at skulle have sagt på transportområdet. Alligevel minder han dagligt den nuværende transportminister Benny Engelbrecht, om at motorvejene mellem Næstved og Rønnede er et must. Foto: Nikolaj Rasch Skou

Magnus Heunicke om motorvej: Jeg prikker dagligt til transportministeren

Selvom Magnus Heunicke (S) ikke længere står i spidsen for transportområdet i Danmark, så gør han stadig en daglig indsats for, at motorvejen mellem Næstved og Rønnede - Rute 54 - bliver en realitet hurtigst muligt. Han sidder nemlig skulder ved skulder med den siddende transportminister Benny Engelbrecht. Og han får ikke lov til at være i tvivl om, at motorvejen betyder alverden for hele Sydsjælland.

