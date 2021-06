Magnus Heunicke (S) betegner det som »malurt i bægeret« at byggeriet af Næstved-Rønnede motorvejen først går i gang i år 2026. Privatfoto

Magnus Heunicke fik sin motorvej, men med »malurt i bægeret«

Næstved - 28. juni 2021 kl. 16:06 Af Kim Palm og Jeppe Sahlholdt Kontakt redaktionen

Mandag den 28. juni skulle have været en festdag i Næstved. Det blev den ikke. Heller ikke for tidligere transportminister Magnus Heunicke (S), der fra sidelinjen i sundhedsministeriet fulgte resultatet af forhandlingerne mellem samtlige folketingets partier om fremtidens investeringer i infrastruktur til 161 milliarder kroner.

- Der er malurt i bægeret og det er rigtigt ærgeligt at vi først kommer i gang i 2026, lyder det fra den lokalvalgte minister, der i årevis har kæmpet for motorvejen til Rønnede.

Han håbede til det sidste, at motorvejen fik fremrykket byggestarten. Allerhelst så han gravemaskinerne gå i jorden næste år. Sådan blev det ikke. Kalundborg-motorvejen, en opgradering af Sydmotorvejen ved Nykøbing Falster og en 2+1 vej mellem Ålbæk og Skagen havde alle større opmærksomhed og går i gang i 2022, mens byggeriet af 15 kilometer motorvej mellem Næstved og Rønnede må vente helt frem til 2026.

- Samlet set er der grund til at glæde sig over, at vi får motorvej til Næstved. Det er indiskutabet. Men på vegne af alle de pendlere, der hver time, hver dag og hver uge holder i kø på Rute 54, er jeg ærgerlig over vi ikke kommer i gang noget før, lyder det fra Magnus Heunicke.

Han ønsker ikke at kommentere på, hvorvidt han føler sig svigtet af sin egen regering, men opfordrer i stedet Næstveds lokalvalgte politikere til at presse på for at få fremskyndet byggestarten.

- Vi har set det før, at processen begynder at smuldre andre steder i landet, og så er det vigtigt med et klart signal fra Næstved om at vi står sammen om motorvejen og er klar til at gå i gang, lyder det fra Magnus Heunicke.

Intern magtkamp

DF's transportordfører René Christensen mener, at borgerne i Næstved-området blev taberne, da trafikordførerne skulle prioritere projekterne i den store infrastrukturplan. Han undrer sig over, at der ikke blev kæmpet mere for motorvejen ved Næstved i forhandlingerne.

- Det er bemærkelsesværdigt, hvor få partier der har kæmpet for det her. Det er uforståeligt, siger han og fortsætter:

- Hele valgkampen i Næstved handlede jo om den motorvej. Jeg kan ikke se det som andet, end at Magnus Heunicke har tabt en intern socialdemokratisk magtkamp. Og det med et brag.

Ifølge Sjællandskes oplysninger forventes motorvejen først at være køreklar om ti år - i 2031.

