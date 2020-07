- I og med Næstved har en turistindustri på vej op, så lyder det da spændende med byudvikling i steder for erhvervshavn, siger Søren H. Hansson, direktør for Maglemølle A/S. Foto: Anders Ole Olsen

Maglemølle rimer bedst på caféer og boliger

Næstved - 19. juli 2020 kl. 15:09 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Maglemølle: På Maglemølle vil det passe fint ind i strategien, hvis tunge erhvervslejemål på erhvervshavnen bliver erstattet af byudvikling med boliger, caféer og flere mennesker.

- Men erhvervshavnens fremtid bør basere sig på en forretningsmæssig afgørelse, siger Søren H. Hansson, administrerende direktør på Maglemølle A/S efter borgmester Carsten Rasmussens udmelding tidligere på ugen om, at Næstveds erhvervshavn bør nedlægges i stedet for at flytte.

Et spændende sted

Lokalerne på Maglemølle lejes ud til alt fra værksteder og lager til kontorer og studios.

Den gamle papirfabrik er i dag kendt som et godt startersted for iværksættere, og som Søren H. Hanssom bebudede ved sin tiltrædelse for tre-et-halvtår siden, så er det hans mål at gøre Maglemølle til et spændende sted med god økonomi.

Det med et spændende sted, er noget med events og muligheder som i Klatrecentralen, der åbnede i 2018, og Galleri Nu, som åbnede sidste år. Og Ressource City som udvikler grønne forretninger og forretningsidéer.

- Her passer det selvfølgelig bedre ind i vores strategi og planer med byudvikling med caféer og boliger end med tung industri, siger Søren H. Hansson.

Økonomien

Maglemølles direktør er dog ikke et sekund i tvivl om, hvad der skal være afgørende for erhvervshavnens fremtid:

- Hvis den tjener penge, så skal den blive. Hvis nej så skal den lukke. Som det gælder for alle forretninger, siger Søren H. Hansson.

- Tendensen for havnene lige nu er jo, at de enten bliver rigtig store industrihavne eller mindre havne med lystsejlere og caféliv, konstaterer han, der godt kan se det spændende i at få en mere levende bydel på havneområdet.

- Men vi har et godt naboskab med Sten & Grus, understreger han, der spændt afventer, hvad politikerne bliver enige om.

- Hvis erhvervshavnen lukker, bliver det under alle omstændigheder en lang proces at få alle parter et andet sted hen, erkender han, så de nye tider er ikke lige om hjørnet.