Se billedserie Provst Anna Helleberg Kluge er betaget af Maries Rum. Hun opdagede det på en rundvisning og fandt det perfekt til Næstved Folkekirkes fælles projekt: At lave et samtaleprogram som podcast. Det optages naturligvis i det rum, hvor Marie Toft holdt sine spirituelle samlinger - i kælderen under Rønnebæksholms hovedbygning. Foto: Jan Jensen

Magien lever i Maries Rum i kælderen på Rønnebæksholm

Næstved - 27. januar 2021 kl. 18:00 Af Jan Jensen Kontakt redaktionen

Anne-Grethe Bjarup Riis' søn var otte år, da han fik konstateret kræft. Historien er gribende og den bliver med til at fokusere på livet som menneske, når filminstruktøren bliver hovedperson i podcasten Maries Rum.

I kælderen under Rønnebæksholm gemmer sig en mindre kendt historie om datidens store kærlighedshistorie mellem Marie Toft og Grundtvig. Marie havde sit eget rum, hvor hun samlede mennesker til spirituelle møder, og herfra skal nye historier udspringe til et nytlandsdækkende samtaleprogram.

Samtaler i Maries ånd Provst Anna Helleberg Kluge genser rummet. Hun løfter kortvarigt sine skuldre og smiler, mens hun ser sig omkring. Anna Kluge er fascineret af Rønnebæksholm. Hun opdagede Maries rum på en rundvisning, og det viste sig at passe perfekt ind i planerne om at lave et nyt fællesprojekt for Folkekirken i Næstved.

- Vi har netop modtaget Grundtvigs og Maries to stole, som skal være i studiet. Det er ret stort. Rummet skal igen være udgangspunktet for samtaler om tro, spiritualitet og eksistens, som Marie i sin tid gjorde det til, siger Anna Kluge.

Det er i kælderrummet til venstre for trappen Maries Rum findes. Herfra indspilles 20 podcast med kendisser og lokale præster omkring bordet.

Kendtes skæbnehistorier Hun er initiativtager til optagelse af foreløbig 20 podcast, som kommunens kirker er med til finansiere. Tidligere tv-vært - kendt fra Præstens Lektie på Tv2 Øst - Rasmus Birkerod, bliver den, der styrer samtalerne mellem en sognepræst og et menneske med en stærk personlig historie.

De første gæster, der har sagt ja tak til at mødes i Maries Rum er blandt andre Morten Messerschmidt, Sonja Oppenhagen, Thure Lindhardt, Jacob Mark, Søs Egelind og Kim Fupz Åkesson.

Mennesket før troen - Nu laver vi et tros- og eksistensprogram, hvor undren er udgangspunktet, og hvor lytteren selv får lyst til at svare på de spørgsmål, der kommer op, siger Anna Kluge.

Grundtvig var præst og kendt for sit menneskesyn. Man er menneske først og dernæst kommer kristendommen.

Gæsternes livshistorie vil fylde rummet, og der bliver åbnet helt op for samtaleemner, som rækker langt videre end det kristne budskab. Dialogen er det vigtigste - det bliver ikke en samtale, hvor det handler om at finde svar på alting. Der skal til gengæld være mange spørgsmål og i stedet være et undrende program.

Rasmus Birkerod - kendt for vært på Tv2 Øst i Præstens Lektie - sidder for bordenden i det nye samtaleprogram Maries Rum.

Podcasts rammer flere Anna Kluge konstaterer, at kirkerne er inde i en svær periode i coronaen, og podcast er valgt i stedet for en gudstjeneste transmitteret via radioen. Podcasten kan høres af alle, når det passer ind. Og så har formatet den fordel, at der er mulighed for også at lokke personer til at lytte med, som normalt ikke kommer i kirken.

Grundtvig og Maries stole Lydmanden Henrik Vindeby og hans hustru Camilla er i fuld gang med at "beklæde" rummet med tykt sort stof. Det afgrænser rummet, dæmper lyden fra de rustikke vægge, og så skaber de en fin baggrund til gæsterne og ikke mindst to særlige stole, som kun er til pynt.

Anna Kluge lader sine fingre glide ned af egetræet på ryglænet, mens hun konstaterer, at det er en stol, som man godt lige kan røre, men aldrig sætte sig i.

Det er nemlig de to originale stole, som Marie fik lavet til hende selv og Grundtvig. På Maries stol er hendes våbenskjold skåret ud i træet, mens Grundtvig - der ikke var adelig - har fået treenighedens symbol med Guds øje i midten.

Grundtvig blev i døråbningen Marie opførte pavillonen Venligheden til Grundtvig, så han kunne sidde der i fred med sine piber og salmer. Marie nåede ikke at blive en del af indvielsen. Hun døde kort forinden i barselssengen, og i stedet holdt Grundtvig en gribende mindetale, hvor han konstaterede at Maries stol nok var tom, men at hun altid ville være der.

Grundtvig nøjedes med at sidde i døråbningen til Maries Rum, når hun holdt sine samlinger. I det cirka 50 kvm. store rum kom borgere på besøg til bønner, sang og præsters forkyndelse.

De spirituelle møder bragte Marie i biskoppens søgelys.

Vingesus mærkes og høres - Det var ikke populært. Kirken ville gerne vide, hvad der foregik. Marie var modig, når man tænker med den tid, og at hun tilmed var kvinde, siger Anna Kluge.

Maries Rum gøres lydklart med dæmpende sorte stoffer. På billedet ses lydmanden Henrik Vindeby og hans hustru Camilla.

Marie Toft var også en populær kvinde, og det er i hendes ånd, de særlige samtaler skal foregå.

Maries Rum er beliggende næsten under trappen ud til parken på sydsiden. Rummet kan noget særligt. Det er historiens vingesus, og prøveoptagelser viser, at det kan fornemmes i lydbilledet.

Anna Kluge glæder sig til premieren lørdag, hvor det er Peter Ålbæk Jensen og sognepræst Tom Thygesen Daugaard fra Krummerup sogn, der debuterer i Maries Rum.

Provst vil selv være med Det var egentlig meningen, at hun ville holde sig lidt i baggrunden, men nu er hun overbevist. Provsten vil også gerne selv medvirke i et af programmerne.

- Programmerne kommer til at køre hver 14. dag, og det er mit håb, at det vil kunne fortsætte som et flerårigt projekt. Men det hele afhænger selvfølgelig af, hvor mange der har lyst til at lytte med, siger Anna Kluge.

