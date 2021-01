Mænd stjal fra Bilka: Tyvekosterne er en mærkelig blanding

To mænd blev torsdag eftermiddag tilbageholdt af personalet i Bilka i Næstved Storcenter. En medarbejder havde set, at de to mænd havde taget forskellige varer, som de gemte i jakke- og bukselommerne, men da de passerede kasselinjen uden at betale, blev de standset.