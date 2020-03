De to unge mænd risikerer udvisning til henholdsvis Tyrkiet og Iran, hvis Retten i Næstved finder dem skyldige i voldtægt. Foto: Robert Andersen

Mænd risikerer udvisning: Voldtog 16-årig på skift

Retten i Næstved indleder i dag en sag mod to unge mænd fra henholdsvis Tyrkiet og Iran. Den 19-årige tyrker er tiltalt for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje, den 17-årige iraner for det samme samt fuldbyrdet voldtægt.