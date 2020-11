Målrettet færdelskontrol gav 14 sigelser

Af Mia Than West

Her deltog fem polititjenestemænd og fire medarbejdere fra Motorstyrelsen. Der blev registreret to afgiftssager, en enkelt kørsel i frakendelsestiden, ni manglende cvr/firmanavn og en restance til SKAT, som blev betalt på stedet. Derudover blev et udenlandsk køretøj taget med til observation hos Motorstyrelsen.