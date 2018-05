M-broen kommer aldrig tilbage

Tilbage i august sidste år blev den gamle fodgængerbro M-Broen over Østre Ringvej i Næstved revet ned og erstattet af en midlertidig, lysreguleret fodgængerovergang, som siden har ført eksempelvis skolebørn sikkert over den trafikerede vej.

Den godt 25 år gamle M-bro var så nedslidt, at den ikke længere levede op til sikkerhedskravene og derfor skulle rives ned. Det kunne økonomisk set ikke betale sig at renovere broen.

Nu ser det ud til, at overgangen skal gøres permanent. Det er i hvert fald det, der lægges op til, når Teknisk Udvalg mandag skal tage stilling til, om M-broen over Østre Ringvej skal genopføres, eller om den midlertidige forgængerovergang skal gøres permanent.

Det sidste år har Næstved Kommune evalueret det midlertidige signalanlæg, og konklusionen er, at det er sikkert nok. Der er ikke registreret nogle uheld på stedet, og der er kun modtaget en enkelt henvendelse fra en borger, som ønsker en erstatning for M-broen. Derfor vurderer administrationen, at der ikke er behov for en erstatning af M-broen, og at signalanlægget ud fra et trafiksikkerhedsmæssigt synspunkt opfylder de behov, som der er på stedet.