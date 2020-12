Se billedserie Provst Anna Kluge er klar til at indtale sin prædike til Hanne Heunickes podcast - en julegudstjeneste der med sikkerhed kan høres uden smitterisiko 23. december. Foto: Jan Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Lyt til provst Anna Kluge mens julemaden gøres klar Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lyt til provst Anna Kluge mens julemaden gøres klar

Næstved - 16. december 2020 kl. 12:00 Af Jan Jensen Kontakt redaktionen

Smittetallene følges fra provst Anna Kluges kontor. De synes at følge vejret. Lyset har været væk længe, men der er stadig mange gode grunde til at bevare troen.

Denne tirsdag morgen er Hanne Heunicke netop trådt ind ad døren. Cykelturen var våd, men den lokale podcaster er frisk. Hun har glædet sig meget til mødet med provsten.

Debut på podcast Hanne Heunicke er fascineret af Anna Kluge, og Ugeavisen er kortvarigt til stede inden optagelserne til årets juleprædiken begynder.

Indholdet holdes hemmeligt indtil 23. december, men der er ingen tvivl om, at den får et præg af et år med mange bekymringer og udfordringer.

- Jeg er alvorlig bange for at kirkerne også kan blivet lukket til jul - hvis smittetallene fortsætter siger Anna Kluge og konstaterer, at det kan gøre hendes debut på podcast endnu vigtigere.

Hanne Heunicke er tilbage i Næstved efter 20 år på Amager. I lyset af de stadig stigende begrænsninger i samfundet, fik hun en god idé og kontaktede Anna Kluge. Provsten har aldrig prøvet at lave en podcast før, og timingen er god. - Kirkerne er i risiko for at blive lukket til jul, så det gør kun denne podcast endnu vigtigere, siger Anna Kluge. Foto: Jan Jensen

Tilbage i sin barndomsby Kvinden med mikrofonen Hanne Heunicke er født og opvokset i Næstved.

Hun synes, det var mærkeligt at passere den ikoniske bro på Rampen. Buerne er jo væk på det, der var porten til hendes hjem.

Hun voksede op et stenkast fra Kildemarkskolen, og hun er forresten søster til landets for tiden meget travle sundhedsminister Magnus Heunicke.

Pilen pegede mod syd 43-årige Hanne Heunicke gik i sine forældres fodspor. Hun har arbejdet som lærer i en årrække i Hvidovre, og boet godt på Amager de seneste 20 år. I foråret tog livet en drejning mod syd, da hendes mand fik job i Fehmern A/S.

Det hele gik pludselig hurtigt, og med tre børn, der skulle flytte skole og institution, havde Hanne Heunicke ikke travlt med at finde et nyt job.

Hun er egentlig privat anlagt, men de ideer der dukker op er imidlertid for gode at gemme, og nu sidder hun i en uvant situation overfor en journalist.

Stolt af sin by - Jeg begyndte at lave podcast for tre år siden på Hvidovre Skole. Det gør vi stadig en gang om måneden. De handler om skolen - om forskning fra undervisning til praksis, fortæller Hanne heunicke.

I foråret etablerede hun "Elsk Din Næstved", hvor hun laver podcast med historier fra byen: - Vi har mega meget at være stolte over i Næstved, siger hun.

På dagen, hvor familien havde afsluttet hushandlen i Næstved, skete noget besynderligt.

- Da vi trådte ud af metroen på Amager, og dér stod det skrevet på en mur: Elsk Din Næstved... det var pudsigt og næsten helt religiøst, siger Hanne Heunicke.

Netværket skal genopbygges Hun snuppede det perfekte ordvalg fra den ukendte graffitimaler, og foreløbig har hun lavet podcast med historier om yoga i Vejlø skov, Herregårdshaven på Rønnebæksholm og Ausfahrt Coffee Shop.

De levendegjorte historier fra byen, hvor hendes far, Henning Jensen, var borgmester, får endnu ikke så mange downloads.

Det slår ikke Hanne Heunicke ud. Hun er godt klar over, at netværket er svækket efter så mange år. Men det er hun i fuld gang med at lave om på.

Anna Kluges juleprædiken Hanne Heunicke fik Anna Kluges ja til at lave en julegudstjeneste som podcast. Den bliver lagt ud på elskdinnaestved.dk 23. december.

- Anna Kluge holder en prædiken, og hun får den tid, hun har brug for, og derefter får jeg lejlighed til at spørge ind til, hvad forskellige ting og begreber betyder. På den måde får jeg forklaret ting, som mange har hørt før, men måske undret sig over, siger Hanne Heunicke, der skal møde Anna Kluge på tirsdag.

Hanne Heunicke er ikke fast kirkegænger, men har stor respekt for kirken og præsterne, som hun også selv har haft brug for. Og så føler hun, at julebudskabet er vigtigt at få ud netop i år.

Kun for søde mennesker - Jeg glæder mig meget, til at lave podcasten med Anna Kluge. Hun er noget helt særligt, og hun lever op til et af mine få krav til de mennesker, jeg vil lave podcast om. De skal være søde. Jeg kommer fra skoleverdenen, hvor der er al for meget utilfredshed og brok, siger Hanne Heunicke.

Den lokale sanger Ulla Britt Simonsen har lavet musikken og præger stemningen på alle Hanne Heunickes podcasts.

Julegudstjenesten finder man på Elsk Din Næstved på Facebook, fra iTunes og podbean.

Lyt mens du laver mad - Den er til de mennesker, der ikke kommer i kirke i år. Man kan høre den, mens man går og laver mad, eller sammen med gæsterne. Den vil også være god, når juleaften er slut og man sidder og tænker: Nå, det var dét. Så kan man tage et glas god vin og lige slappe lidt af i sofaen, mens man lytter til Anna Kluge... jeg synes bare selv, det var sådan en god idé, siger Hanne Heunicke.

Hun har allerede violinisten Bjarke Falgren i kikkerten, ligesom hun skal ud og sejle med Karrebæksminde Seafood.