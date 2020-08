Lyt til den kolde krig på kassettebånd

Familiens historie AV-Huset, der skræddersyr og udlejer alskens former for udstyr til lyd og billeder, laver efterhånden en del opgaver for museer, og lige nu har de blandt andet gang i en del af REGAN Vest, Regeringsanlæg Vestdanmark, som blev bygget i 1960erne til at rumme regeringen og kongehuset i tilfælde af en 3. verdenskrig.

Klædeskab anno 1980 Alting er klar og blev testet igennem i oktober sidste år, men det blev så pillet ned igen for at boligens udseende kunne blive ført tilbage til 1980. Dengang var det ikke moderne med hvide vægge. Der var vi snarere ude i noget hessian og kakkelbord.

Kassettebåndende

Oprindeligt havde museet bag en idé om, at de besøgende skulle have mulighed for at sætte et kassettebånd i afspilleren og høre det.