Jazz Grooves er et af Næstved Ungdomsskoles opløftende kulturelle tiltag. 26. september spiller The Blondes: Kristin Korb, Ida Hvid og Helle Marstrand.

Lyse kvinder på bas og vokal

The Blonde - navnet ser ud til at passe. Tre kvinder der alle spiller på kontrabas og hver sin. De synger solo og i flotte trestemmige arrangementer og finder også på at stryge en melodi eller en solo. Deres repertoire er alsidigt og med kontrabasmusikalske muntre finurligheder.