Fibernet i Nørre Tvede. Inden længe kan også borgere øst for Næstved få adgang til hurtig net. Foto: Mia Than West

Lynhurtig net: Disse områder kan glæde sig til opgradering

I Region Sjælland dækker Fibia allerede knap 260.000 virksomheder samt private ejendomme. Nu kommer turen snart til 800 virksomheder og private husstande, der får mulighed for at få adgang til den eftertragtede internetforbindelse.

Det er borgere i områder omkring Holme Olstrup, Mogenstrup og Vester Egesborg, som kan se frem til hurtigere netadgang. Fibia skal nemlig til at rulle fibernet ud i et større område øst for Næstved.

- Den forbindelse, vi har i dag, kan bare ikke følge med mere. Med hjemmearbejde og børn, der spiller, er det bare helt umuligt - derfor har vi været noget desperate og kæmpet rigtig meget for at få fibernettet herud, siger han.

- Nu er der fibernet i Næstved, som vi kan forlænge. Samtidig er vi så langt ude på landet, at vi ikke kommer til at forstyrre så meget, fordi vi kan sætte et hegn op og grave i det bløde rabatjord i stedet for hård asfalt, siger han.