Lyngkilde i 50 år plus det løse

Næstved - 23. september 2021 kl. 17:18 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen

Lyngkilde er et kendt navn ikke blot i Næstved men også mange andre steder i landet. Og dette efterår kan de rådgivende ingeniører faktisk fejre 50 års jubilæum.

- Vi ved faktisk ikke nøjagtigt, hvornår firmaet har jubilæum, men vi plejer at markere det i september, siger Per Harding, der for to år siden blev udnævnt til Lyngkildes administrerende direktør. Han har dog efterhånden været i firmaet i 27 år, så han er rimelig godt inde i historien.

- Men der har været firmaer med flere forskellige cvr-numre, så det er ikke helt til at finde ud af, siger han.

Men i hvert fald bliver det markeret fredag den 24. september med en reception.

Lokale Siden 1977, hvor her var seks ansatte, har Lyngkilde ligget på den nuværende adresse på Præstøvej 39.

Afdelingen i Køge kom til i 2009, og i dag er her i alt 50 ansatte, 15 i Køge og 35 i Næstved.

Lyngkilde har været med til rigtig mange lokale projekter gennem årene. Lige pt. er det etablering af fjernvarme i Åderupkvarteret, som er den største lokale opgave.

- Her er et lille team på syv mand rykket til en skurby i området. Det er en opgave som varer noget tid endnu, siger Per Harding.

- Vi har været rådgiver for Maglemølle, da de skulle gøre klar til padelbaner, nævner Per Harding som en anden aktuel lokal opgave, hvor man er gået meget op i at bevare de gamle mursten, vinduer og kraner, samtidig med at her skulle laves varme, belysning, nye gulve og omklædningsrum.





En af de nyeste lokale opgaver har været for Maglemølle A/S, hvor det gamle udtryk skulle bevares, da en gammel hal skulle omdannes til padel baner. Banerne blev indviet i lørdags. Privatfoto

- Vi er stolte af at være lokale, siger Per Harding, der selv bor i kommunen og kan snakke længe om opgaver udført i lokalområdet

Den uvildige Fra i starten mest at have opgaver i Næstved dækker Lyngkilde nu hele Sjælland og øerne - også Bornholm, hvor firmaet i øjeblikket har en opgave med at lave heldhedsplanen for renovering af 300 boliger.

Lyngkilde er rådgivende ingeniører og som sådan den uvildige part, der hjælper kunder med at planlægge projekter og planlægge deres udførelse og i mange tilfælde også er rådgivere under projektets udførelse. Lyngkilde har specialiseret sig i nybyggeri og renoveringer, anlæg som kloakker, klimasikring og fjernvarme samt hospitaler og andet indenfor sundhed.

Reception Firmaet er sluppet nådigt gennem corona, hvor nogen stadig var på kontoret, mens andre arbejdede hjemmefra, og ordrebøgerne ser fine ud.

- Vi ser lyst på fremtiden, siger Per Harding, og adspurgt, om firmaet også eksisteret om 50 år svarer han:

- Ja selvfølgelig gør vi det.

Her lægger han stort vægt på, at det er fordi, Lyngkilde har dygtige medarbejdere og gør meget ud af, at det skal være sjovt at gå på arbejde.

Jubilæet fejres ved en reception for samarbejdspartnere, kunder og venner af huset fredag den 24. september kl. 14-17 i Arena Næstveds lounge på 1. sal.

Lejf Lyngkilde, som stiftede firmaet, havde enannonce i avisen i september 1971.