Lykkeliga på vej til lokal klub

Næstved - 23. april 2021 kl. 14:45 Af Jeppe Sahlholdt Christensen Kontakt redaktionen

- Vi skal være en klub med plads til alle, så selvfølgelig vil vi gerne være en del af Lykkeliga - vi skal bare finde ud af det praktiske først - hvor mange der kan være med og så videre, siger Finn Jensen, formand i Næstved Herlufsholm Håndbold.

Klubben blev allerede opfordret til at deltage i december 2019 af en af medstifterne af Lykkeliga, Rikke Nielsen, men inden klubben havde nået at tænke tanken til ende, kom coronakrisen og lukkede foreningslivet ned. Nu må klubberne så småt åbne igen, og Næstved Herlufsholm Håndbold mangler stadig et tilbud til børn med udviklingshandicap og deres familier.

- Der skal være et tilbud til alle i klubben, så vi håber selvfølgelig på, at vi kan få stablet det her på benene. Men det kræver to ting. Der skal være nok interesse, så det giver mening at oprette et hold, og vi skal kunne mødes fysisk med forældrene og aftale, hvordan det her skal foregå, siger Finn Jensen og fortsætter:

- Men det skal selvfølgelig ikke været sådan, at vi kun opretter holdet, hvis vi altid skal kunne stille syv mand på banen og et vist antal på bænken. Det handler først og fremmest om at mødes og få et socialt samvær.

Klubben håber på allerede at skyde projektet i gang lige efter sommerferien.

Manglede et hold En af grundlæggerne bag Lykkeliga, Rikke Nielsen, er tidligere professionel håndboldspiller og hun har selv spillet flere kampe for det danske landshold. I 2009 blev hun mor til datteren Magda, som har downs syndrom.

I 2016 manglede Rikke Nielsen et håndboldhold til datteren, og derfor startede hun sit eget hold, som efter få uger allerede havde 40 tilmeldte børn med udviklingshandicap.

Samme år blev Rikke Nielsen kåret som »Årets forbillede« ved Danmarks Radios sportsgalla i Herning, og siden er Lykkeliga, som holdene bliver kaldt spredt sig til hele landet. Ifølge Lykkeligas hjemmeside spiller omkring 1200 spillere fordelt på 70 hold rundt om i hele landet.

Fællesskab Mikael Espensen datter, Kaya, er 13 år gammel og bedste venner med Rikke Nielsens datter, Magda. Han var i 2016 med til at starte Lykkeliga sammen med Rikke Nielsen, og er i dag bestyrelsesformand. De to døtre spiller sammen på et af Lykkeligas hold, og det har haft en kæmpe betydning for dem begge, fortæller Mikael Espensen.

- Min datter er altid glad, når vi kører hjem fra træning. Det kan godt være, at hun ikke altid deltager i hele træningen, men det at kunne spejle sig i et fællesskab gør en enorm forskel. Der var aldrig nogen, der ringede på fra gaden for at spille rundbold med Kaya, da hun var yngre, så det at være en del af et hold, har betydet vildt meget, fortæller han, og fortsætter:

- Et liv med udviklingshandicap kan ofte være fyldt med begrænsninger. I stedet ønsker vi at bringe mere lykke ind i livet for børnene og familierne.

I Næstved Herlufsholm Håndbold håber man på opstart i efteråret 2021. Når forsamlingsforbuddet tillader det, vil der blive afholdt et informationsmøde. Interesserede kan kontakte formand Finn Jensen på e-mailadressen formand.nhh@gmail.com

