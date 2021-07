Lusket svindler snyder ældre til at udlevere Dankort og kode

Tirsdag klokken 16.30 blev en 70-årig kvinde på Snerlevej i Næstved således kontaktet af en mand, der udgav sig for at være fra banken og fortalte, at der var forsøgt hævet et større beløb fra hendes konto. I den forbindelse lykkedes det manden at lokke kvinden til at udlevere både kreditkort og tilhørende kode.

Mandag blev tre andre borgere i Næstved-området udsat for samme svindelnummer. To gange havde en mand held til at franarre ældre borgere på Tove Ditlevsens vej og Edith Rodes Vej i Næstved. Her udgav manden sig for at være fra henholdsvis Danske bank og Nordea og han fortalte at der var blevet stjålet penge fra deres konto. På den måde havde han held med at lokke borgerne til at udlevere kort og kode, så der i det ene tilfælde blev hævet et større pengebeløb.