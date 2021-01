Lokalrådet i Karrebæksminde vil undersøge, om flere af byens huse kan opvarmes med fjernvarme fra f.eks store varmepumper suppleret med solceller. Billedet her viser varmepumpen, som Fensmark Fjernvarme har investeret omkring 10 millioner kroner i. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Lun løsning på vej: Lokalrådet vil undersøge mulighed for fjernvarme

Slut med sort energi og goddag til miljøvenlig fjernvarme.

Det er planen i Karrebæksminde, hvor lokalrådet er i gang med at undersøge muligheden for at etablere et lokalt varmeværk baseret på store varmepumper.

- De fleste huse her i byen er tilsluttet naturgasnettet, som står overfor udfasning. Og i stedet for at hver enkel husstand skal ud og investere i individuelle løsninger, synes vi det giver mere mening at etablere et fælles fjernvarmeværk, siger Gert Vestergaard fra Karrebæksminde lokalråd.