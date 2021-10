Se billedserie Næstved Havn er på vej ud af byen. Men inden lukningen er den nu nomimeret i konkurrencen om at være Danmarks smukkeste havneområde. Pressefoto

Lukningstruet havn med i kampen om at være Danmarks smukkeste

Næstved - 26. oktober 2021 kl. 05:40 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Næstved Havn er på vej ud af byen. Men inden den flytter er der grund til at trutte i skibshornet for det enestående havneområde, der nu er nomineret i konkurrencen om at være Danmarks smukkeste.

Sådan lyder det fra interesseorganisationen Historiske Huse, der er støttet af Realdania. For Næstved Havn fortæller historien om et enestående stykke industrihistorie fra dengang Næstved leverede papir til hele landet, lyder der i nomineringen.

"Der er tale om enestående industriarv med fabrikker og velbevarede kraner og kranspor, som man sjældent finder i danske havne i dag. Nu er det besluttet at flytte erhvervshavnen og udvikle den gamle havn til et nyt byområde. Det kan føre til, at mange af de enestående områder forsvinder eller bliver udvandet, og der forestår et stort arbejde med at identificere de vigtigste bygninger, som f.eks den fine kornsilo fra 1953 for enden af molen, og bevare dem og den fantastiske atmosfære på Næstved Havn", hedder det således i nomineringen fra Historiske Huse.

Dansk industrihistorie Med i panelet, der skal udpege vinderen blandt de i alt 15 nominerede danske havne, sidder Caspar Jørgensen, specialkonsulent i Slots- og Kulturstyrelsen og ekspert i industri- og kulturarv. Han er ikke i tvivl om at Næstved Havn rummer noget unikt og derfor er egnet til en topplacering i konkurrencen.

- Næstved Havn med det tilhørende store fabrikskompleks på Maglemølle fortæller et stykke dansk industrihistorie, mens den store silo på midtermolen fortæller landbrugets historie om dengang bønderne kørte til byen for at aflevere deres korn. I min optik er siloen bestemt værd at bevare, siger Caspar Jørgensen.

Havneformand Kristian Skov-Andersen (V) kalder nomineringen af Næstved Havn som en af Danmarks smukkeste for temmelig overraskende, men er samtidig stolt over, at havnen er nomineret i konkurrencen.

- Det fortæller mig også at vi skal byudvikle havnen nænsomt, så vi bevarer mest muligt at havnens sjæl og charme. Jeg kunne godt se for mig, at vi bevarede nogle af de gamle kraner på havnen, ligesom man har gjort det i Hamborg, da man opførte byens nye musikhus. For mig giver det mere mening at bevare kranerne end siloen, siger Kristian Skov-Andersen.

Stem nu Konkurrencen løber fra tirsdag den 26. oktober og frem til søndag den 7. november. Vinderen offentliggøres tirsdag den 9. november. Alle danskere kan afgive deres stemme online på www.historiskehuse.dk, hvor man også kan se film og billeder af de 15 nominerede havne.

