Lukning af passage koster en kvajekage

Se billedserie Projektchef i Næstved Kommune Peter Kapiczynski Nielsen rykkede hurtigt ud, da han fik af vide, at passagen var spærret. Det var ikke en del af aftalen med Anette Vistisen, ejer af Heino Vistisen A/S. Parterne fik en snak og aftalebruddet løses med en kvajekage.

Næstved - 11. juni 2020 kl. 14:02 Af Jan Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kan man ikke komme den vej - er der lukket?

Spørgsmålet lyder igen og igen fra fodgængere. De når helt hen til afspærringen, før det står klart, at det faktisk er umuligt at passere området, hvor lokale anlægsgartnere er i fuld gang med forskønnelse af byens mest travle passage.

Lukket uden videre Det er torvedag, solen skinner og mange seniorer er i byen for at købe frugt, blomster og besøge apoteket.

Nogle læser skiltet, der forklarer at passagen er lukket til på fredag, mens andre hurtigt tager konsekvensen, vender om og tager omvejen - rundt om arresten og Sheel-Bech bygningen. Apoteker Jacob Hjelme var vred, da han mødte ind på job.

- Klokken 9 var der helt blokeret. Også ind til optikeren. Det er byens hovedpassage, man bare lukker uden videre. Vi har intet fået af vide, siger Jacob Hjelme.

Han undrer sig, for samarbejdet med håndværkerne, som begyndte nogenlunde samtidig med Corona-krisen i marts, har ellers været fint. Der har været en bred sti til fodgængere.

Livsfare blandt maskiner Mange kunder på apoteket er gangbesværede, og Jacob Hjelme forstår ikke, hvorfor det ikke er muligt at beholde en smal passage. Det spørgsmål sender avisens udsendte videre de få skridt fra Løveapoteket til brændpunktet, mens handlen er i fuld gang på torvet.

Anette Vistisen styrer gravemaskinen og slagets gang bag indhegningen. Hun tør ikke risikere en passage til fodgængere.

- Der er begrænset plads og det vil kræve, at vi får børn og ældre ind på pladsen. Det er livsfarligt, hvis de skal passere maskinerne. Det tør jeg simpelthen ikke, siger Anette Vistisen, der også er indehaver af det lokale firma: Anlægsgartner Heino Vistisen A/S.

Klemmes ind bag hegn En ældre mand afbryder samtalen. Han forklarer, at omvejen er for lang, og Anette Vistisen tillader, at manden klemmer sig ind mellem en samling i hegnet.

Hun fører ham sikkert gennem de værste forhindringer over til Ramsherred.

Næstved Kommunes projektleder i Team Trafik, Peter Kapiczynski Nielsen, er også tidligt ude. Det er kommunen, der er myndighed, og han blev også overrasket, da han hørte, at gaden var lukket helt af.

- Jeg ved det godt. Jeg er nok lidt stresset, og så har jeg mest fokus på, at komme videre med arbejdet og blive færdig i en fart, indrømmer Anette Vistisen.

Et klart brud på aftalen Peter Kapiczynski Nielsen konstaterer, at lukningen ikke var en del af aftalen: - Vi har tidligere holdt et møde, hvor vi var enige om, at passagen skulle holdes åben, siger han og tilføjer, at det sker nogle gange, at planerne ikke holder fra tegning til virkelighed.

Samtalen afbrydes, da Anette Vistisen må forklare flere fodgængere, at der vitterlig er lukket, og at omvejen går rundt om den store røde bygning.

Det står klart, at de to parter har krydset klinger, og nu også kan se det komiske i situationen.

- Vi åbner en passage om en time, og så må vi se i morgen. Der vil der også blive delvist åben igen, siger Anette Vistisen og tager sin cap af og fører hænderne gennem sit hår.

De to parter stiller op til fotografering, og mens billedet bliver taget bliver det talt om, hvor stor en kvajekage anlægsgartneren skal ud og købe i nær fremtid.

Klar til citys markedsdag Anlægsgartneren lover, at der bliver knoklet på for at blive færdige med stykket, så der kan åbnes i morgen fredag, hvor der er markedsdag i citys butikker.

Det er også dagen, hvor Underhuset har livemusik med det lokale band Housewarmers.