Lukning af Græshoppebroen afgøres den 17. december

Næstved - 27. november 2019 kl. 20:10 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Måske skydes renoveringen af Græshoppebroen med en uge - eller en måned.

De to scenarier er fortsat i spil efter et møde i Teknisk Udvalg, hvor politikerne fik tal at forholde sig til.

Teknisk Udvalg havde nemlig inviteret det rådgivende ingeniørfirma Cowi med til bords efter sidste uges borgermøde, hvor det fløj med tal gennem luften - uden at nogen blev ret meget klogere.

Det er vi nu. Klogere i hvert fald. Og rigere på tal og konsekvenser ved en senere renovering af Græshoppebroen end den oprindelig planlagte periode fra 7. september til 4. oktober 2020.

- Der er stadig tale om løse slag på tasken. Men nu har vi i det mindste noget at forholde os til. Derfor afgør vi sagen på et ekstraordinært møde tirsdag den 17. december - for folk har krav på at vi træffer en afgørelse, siger formand for Teknisk Udvalg, Helle Jessen.

Regnestykket viser, at det vil koste 250.000 kroner mere at udskyde renoveringen af Græshoppebroen med en uge - fra den 7. til den 14. september. Fordyrelsen skyldes udgifter til overdækket telt og varmekanoner. Ønsket om at udskyde renoveringen med en uge ser dermed ud til at kunne holdes indenfor budgettet for brorenovering på i alt otte millioner kroner.

Venter man derimod en måned med at lappe den gamle bro, bliver det anderledes dyrt og besværligt. For ikke alene viser regnestykket, at udgiften løber op i yderligere 1,25 millioner kroner. Renoveringsperioden, hvor der spærres for al kørende trafik, forlænges fra fire til fem - ja muligvis seks uger, oplyser Cowi.

På mødet blev der også sat tal på, hvad det vil koste at låne en midlertidig militærbro af Forvaret. Det er endnu dyrere eftersom der skal graves spunsjern ned mellem Kanalkroen og Fiskehuset Enø - så her løber ekstraudgiften op i 2,5 millioner kroner.

- Vi har ikke flere penge end de otte millioner at gøre godt med - medmindre altså at Byrådet synes vi skal bruge flere penge på brorenovering. Det kræver en større tillægsbevilling og det ved jeg ikke om Byrådet er interesseret i. Så umiddelbart er løsningen med en militærbro simpelthen for dyr, siger Helle Jessen.

Hun understreger samtidig, at projektet ikke er sendt i udbud endnu. Det vil først ske, når politikerne får det fulde overblik over, hvornår arbejdet kan gå i gang.

Øsket om at udskyde brorenoveringen med en uge kommer angiveligt fra Enø Camping. Det fremgår i hvert fald af det oplæg som politikerne blev præsenteret for mandag.

- En uge??? Det har jeg aldrig foreslået. En uge vil overhovedet ikke gavne noget. Jeg har sagt 14 dage eller ingenting, lyder det lettere lamslået fra Ulf Christensen fra Enø Camping.

Dermed står det hen i det uvisse, hvem der har ønsket at udskyde brorenoveringen med en enkelt uge. Og det er noget rod.

Forhåbentlig forvaltningen - og politikerne - får mere sikker grund under fødderne inden der træffes beslutningen om eventuelt at udskyde lapningen af den 85 år gamle bro på mødet midt i december.

