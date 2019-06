Venstres gruppeformand Kristian Skov-Andersen (tv) og Søren Revsbæk (V) plæderede i Økonomiudvalget for at indføre en whistleblowerordning her i kommunen, men da sagen kom i byrådet, valgte de begge at undlade at stemme. Her er de ved en tidligere lejlighed sammen med forhenværende viceborgmester og folketingsmedlem Karsten Nonbo (V). Foto: Mogens Lorentzen

Artiklen: Luften gik ud af whistleblower: Splittet Venstre stemte blankt for at fremstå enige

Luften gik ud af whistleblower: Splittet Venstre stemte blankt for at fremstå enige

Freja Lynæs Larsen (EL) stod som den eneste på mål for at indføre en whistleblowerordning i Næstved Kommune, mens Venstre var så splittet, at de blev enige om at stemme blankt, trods det at både gruppeformand Kristian Skov-Andersen og den mest erfarne i gruppen Søren Revsbæk tidligere i Økonomiudvalget bakkede op om at indføre en sådan ordning.

