Kenneth Clausen fra Striben-Legal med sin egen voldsomme Volvo, der er guldfarvet med blå paneler, blå arme på vinduesviskerne, blå dørhåndtag, blå sidelister, navnet Bonden og et billede af Mickey Mouse på kølerhjelmen. Grundlovsdag bliver der igen mulighed for at kigge på gejlede biler og dyrke fællesskabet.

Lovligt gaderæs på vej: Fælles køretur på grundlovsdag

Næstved - 14. april 2021 kl. 07:12 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen

Det er ikke gaderæs, men det er en mulighed for at dyrke fællesskabet omkring bilerne. Der går formentlig et år eller to, måske endda mere, før Striben-Legal har fået bygget en permanent bane til gaderæs, men så må man jo finde andre måder at dyrke passionen for biler på.

Da Striben-Legal luftede idéen om en fælles køretur, meldte omkring 300 medlemmer tilbage, at det var de friske på.

- Så det bliver til noget, konstaterer Kenneth Clausen, stifteren af Striben-Legal, som arbejder for en lovlig måde at dyrke gaderæs på i Næstved.

Ingen gør noget ulovligt

For at være på den sikre side søgte han i sidste uge politiet om lejlighedstilladelse til arrangementet, og mandag fik han så svaret, at sådan et arrangement ikke kræver tilladelse fra politiet.

- Så ingen gør noget ulovligt ved at deltage, pointerer han.

Det er ikke tilfældigt, at køreturen finder sted grundlovsdag, lørdag den 5. juni.

- Vi vil gerne gøre opmærksom på det uretfærdige i, at fodboldspillere får stillet fodboldbaner til rådighed af kommunen, mens de, der godt kan lide at køre gaderæs, ikke kan få anvist noget lovligt sted at gøre det, siger Kenneth Clausen.

Efter at have modtaget svaret fra politiet går Striben-Legal nu videre med planlægningen af dagen, hvor man kan vise sin bil frem og hygge med andre bilentusiaster.

Alle er velkomne

Planen er, at man mødes på p-pladsen ved Bilka i Næstved klokken 9 og kører derfra til en rasteplads i Slagelse, hvor der vil være en pause, og så videre til Ringsted, hvor det er tanken at holde pause ved svømmehallen, for så at slutte af i Køge omkring klokken 17.30.

- Det er for at vise, at vi er her endnu, og for at kunne dyrke fællesskabet omkring bilerne, siger Kenneth Clausen, der havde overvejet at slutte dagens kørsel vel Christiansborg:

- Men med 300, som har vist interesse, er det ikke realistisk, siger han, der i stedet har lagt en rute med så få lyssignaler som muligt for at minimere riskoen for trafikpropper.

Interesserede kan læse nærmere om arrangementet på Facebookgruppen »Striben-Legal Projektet«.

