Kirppu i Næstved genåbner tirsdag den 14. april, hvor butikschef Kathrine Larsen er klar til at byde kunderne velkommen tilbage - med håndsprit og plastikhandsker. Privatfotos

Loppesupermarked genåbner på Merkurvej

Af Mia Than West

Efter en måned med corona-nedlukning genåbner den populære butikskæde Kirppu nu 13 ud af deres 15 loppesupermarkeder. Det gælder blandt andet butikken på Merkurvej i Næstved, der er klar til at byde kunderne velkommen tilbage fra tirsdag den 14. april.

Genåbningen sker forsigtigt og med forholdsregler, der nøje følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer for at kunne yde størst mulig sikkerhed mod smitte for kunder og medarbejdere.