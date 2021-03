Loppesupermarked genåbner med kundetællere og håndsprit

Af Mia Than West

Efter flere måneders nedlukning som følge af coronarestriktionerne åbner loppesupermarkedskæden Kirppu i dag størstedelen af sine butikker. Med fokus på høj sikkerhed og tryghed hos kunder og medarbejdere er kæden klar til at byde kunderne velkommen igen i 17 af kædens 19 butikker - blandt andet på Merkurvej i Næstved. Kirppu åbner butikkerne lige så forsigtigt som sidste gang og følger naturligvis sundhedsmyndighedernes retningslinjer nøje, fortæller administrende direktør Morten Bøjland.

- Vi glæder os til at byde alle vores kunder velkommen tilbage i butikkerne, der naturligvis ligesom efter sidste nedlukning er spækket med sikkerhedsforanstaltninger for at undgå smittespredning blandt vores kunder og medarbejdere, siger Morten Bøjland.