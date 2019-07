Loop center nummer fire på vej

Hun har tidligere været daglig leder i Multi Sport på Dania, men da hun tilbage i december 2010 besøgte Loop i Haslev, var hun solgt til idéen om, at man ikke behøver at træne mere end 24 minutter for at komme kroppen igennem, og at det ikke er en kamp for at forblive ung men for at man rent faktisk bliver gammel.