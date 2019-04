Lone Kristensen er nabo til Energinets gaskompressoranlæg vest for Egtved. Hun vil ikke have gas i sit eget hjem, men hun er ikke bange for anlægget. Der er så meget sikkerhed omkring det, mener hun. Foto: Hans Jørgen Johansen

Lone og Lone er begge naboer til et gasanlæg

Gennem mere end 35 år har Lone og Poul Erik Kristensen været naboer til et af Danmarks større gasanlæg. Faktisk er naturgasanlægget vest for Egtved i dag knudepunktet, hvorfra naturgas flyder til og fra alle verdenshjørner, efter anlægget blev udvidet for syv-otte år siden med en kompressorstation der næsten har samme omfang som det anlæg, der snart bliver udsigt til på Sydsjælland.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her