Investor Ulrik Kannegaard (tv.) fra Fensmark står bag it-virksomheden MobilePeople. Nu er han en del af Byens Vinduer, der her er repræsenteret ved medejer Rune Jespersen og Henrik Waleue, der er salgsansvarlig for New-Yorker.dk. De stilfulde vægge og døre, der med glas i sort smedejern, skaber det eftertragtede look i hjemmet. Foto: Jan Jensen

Lokalt vinduesfirma har kig på hele landet

Næstved - 27. april 2021 kl. 18:30 Af Jan Jensen Kontakt redaktionen

Det er snart tre år siden Byens Vinduer blev etableret, og allerede nu er de tre iværksættere - alle med baggrund i den danske vinduesfabrikant Rationel - klar til at tage et stort spring i branchen.

Det bunder i en god idé og det rette match, der er fundet i den lokale investor Ulrik Kannegaard. Han er direktør i it-virksomheden MobilePeople og bor i Fensmark.

Kannegaard går aktivt ind i Byens Vinduer, som foruden salg og montering af vinduer også omfatter indvendige vægge og døre i New Yorker stil.

Speciale i viden Stifteren Tommy Svostrup Nørregaard føler, at firmaet får et stort skulderklap for arbejdet de første år. Medejer Rune Jespersen er også begejstret.

- Vi har haft flere henvendelser, men vores store ønske om at få en investor ind, har også handlet om at finde den rigtige, som er indstillet på at gå ind i det og bidrage til den fortsatte ekspansion, siger Rune Jespersen, der også bor i Fensmark.

Han glæder sig til, at Byens Vinduer nu bliver digitaliseret, hvilket er nødvendigt for ambitionen om at udvide antallet af afdelinger med adresser på Fyn og i Jylland.

Byens Vinduer har fået adresse på Færøerne, og det regnes for et stort skridt i den rigtige retning.

Rune Jespersen ser holdets erfaring fra vinduesbranchen som en stor styrke, der skal gøre Byens Vinduer kendt som sande specialister i branchen.

Salg af vinduer skal tilbydes direkte til forbrugeren. Byens Vinduer tager rådgivningen med kunden og kan også sørge for at stå for den komplette opgave.

New York i Haslev Byens Vinduer er også kendt for deres satsning: New-Yorker.dk.

Samarbejdet med en smed med sans for at skabe døre og vinduespartier til indvendig brug har netop betydet, at den afdeling er flyttet fra Fensmark til Haslev.

Henrik Waleue er salgsans- varlig for New-Yorker.dk. Han mærker en stadig stigende efterspørgsel på indvendige døre og vinduer, som også kan fungere som rumdeler, hvis en del af husets store køkken skal indrettes til kontor.

Newyorker ideen opstod efter utallige henvendelser på en messe, hvorefter de tre iværksættere tog en rask beslutningen om at gøre det til en fast del af virksomheden.

Det var også neworkerstilen, der skabte vejen til den nye investor. Ulrik Kannegaard skulle nemlig selv bruge en dør og kom på den måde i snak med Rune Jespersen.

De havde set hinanden på fodboldbanen, og Ulrik Kannegaard faldt både for neworkerstilen og det klare mål for det lokale firma.

- Jeg kan se et kæmpe potentiale i det, som teamet bag Byens Vinduer har præsteret. Jeg vil ikke kun investere. Jeg ser frem til at blive en del af holdet som aktiv investor, siger Ulrik Kannegaard.

Handler med de store Kemien er god, og investoren ved, hvordan man screener virksomheder. Som direktør i virksomheder i forskellige brancher har han erfaring med organisering og drift af virksomheder i alle størrelser.

Lige nu er der tre ansatte i Byens Vinduer, men antallet vil vokse, i takt med at der etableres nye afdelinger.

Byens Vinduer producerer ikke vinduer, men samarbejder med landets store vinduesfabrikanter. De tre iværksætteres gamle arbejdsplads, Rationel, er - ikke overraskende - en af de største leverandører til Byens Vinduer.

