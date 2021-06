Tanne Sommer fra Fensmark skal lave fantasyserie med støtte fra Netflix. Privatfoto

Lokalt talent får chancen hos Netflix

Næstved - 24. juni 2021 kl. 10:09 Af Rikke Bondesen Kontakt redaktionen

Hun har allerede vist sit talent som manuskriptforfatter og filminstruktør. Nu får Tanne Sommer en af de helt store chancer, når hun får muligheden for at at producerer pilotafsnitttet - 1. afsnit - af en fantasyserie der foregår i Grønland.

Læs også: Flyvende tallerkener svæver rundt i sydbyen

Tanne Sommer, Alberte Parnuuna, Amine Kromann Karacan og Kathrine Dolmer får 100.000 kroner til at virkeligøre serieuniverset Sila, der bygger på gamle grønlandske sagn- og myter samt moderne grønlandsk kultur. Pengene uddeles af Fonden Filmtalent til tre hold unge filmtalenter.

- Det er kæmpestort det her. Især fordi Netflix er inde over. Vi er også meget stolte over et være udvalgt som et af tre hold ud af 230 hold, som havde budt ind, siger Tanne Sommer.

Serieskolen Tanne og på holdet bag projekt Sila har gået på Serieskolen, som er et landsdækkende talentudviklingsprogram for nye kreative talenter,

Deltagere i Serieskolen har fået mulighed for at udvikle og styrke deres færdigheder og kompetencer gennem udviklingen af egne serieidéer.

Professionelle fra både Netflix og den danske film- og tv-industri har undervist og vejledt talenterne i en bred vifte af masterclasses og workshops med fokus på udviklingsprocessen fra pitch til pilot. Deltagerne fik desuden en unik mulighed for at møde og netværke med repræsentanter fra branchen ved et branche-pitch arrangeret af Serieskolen.

Til sidst i forløbet er tre talenthold blevet udvalgt og får mulighed for at udvikle en pilot. De vil hver modtage 100.000 kr. til at dække produktionsudgifter samt få adgang til professionelt udstyr og vejledning fra filmværkstederne.

Til Grønland De tre vinderhold er udvalgt at Filmværkstederne i København, Aarhus og Odense og af Netflix.

Om det betyder at de unge talenter har fået foden indenfor hos streaming-giganten Netflix ved Tanne Sommer ikke endnu.

- Jeg ved ikke ret meget her inden vi officielt er udpeget. Der er mange ting vi skal have svar på, siger hun.

I første omgang er planen at komme i gang med at planlægge optagelserne, som skal finde sted næste sommer i Grønland.

Serien Sila handler om en grønlandsk-dansk pige, der rejser tilbage til Grønland efter et efterskoleophold i Danmark og bliver hvirvlet ind i mord og mystiske hændelser.

