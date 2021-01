Lokalt håndværkerfirma vinder pris for tredje gang

- Det er tredje år i træk, vi vinder prisen. Det vil have ekstra stor betydning i vores markedsføring, da det vil være med til at få nye kunder til at vælge os, siger Steen Pedersen, indehaver af ABC Byg Næstved ApS.

Firmaet skiller sig blandt andet ud ved at tilbyde »Nyt tag på tre dage«. Derudover sætter man ifølge Steen Pedersen en ære i at være pålidelige og overholde aftaler og priser. Over 3100 anbefalinger er blevet indsamlet under konkurrencen.