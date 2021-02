Artiklen: Lokalt bryghus vil lære yngre kvinder at drikke øl

Lokalt bryghus vil lære yngre kvinder at drikke øl

I helsekostbutikker har quinoa status af superfood, da den sydamerikanske afgrøde indeholder et væld af vigtige vitaminer, mineraler, proteiner og fedtsyrer. Produktionen af quinoa har også bredt sig til de hjemlige marker.

Det er årsagen til, at Næstved Bryghus nu udvider ejerkredsen og satser stort på at producere økologisk quinoa-øl - især tiltænkt yngre kvinder mellem 25 og 40 - som også kan lide at drikke øl.