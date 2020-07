Grøn Koncert i Næstved trækker hvert år flere tusinde til Holsted Nord. I år blev årets grønne koncerter aflyst og erstattet af Grønnere Grøn, hvor kunstnere giver koncerter hos private landet over. Billedet her er fra 2018, hvor Aqua havde fået mange til at samle sig foran scenen.Foto: Jørgen C. Jørgensen

Lokalt band giver havekoncert til Grønnere Grøn

Muskelsvindfonden og Tuborg plejer at være værter for otte koncerter hen over sommeren. I år har danskerne haft mulighed for at ansøge om at blive vært. Alle værter er udvalgt, men det bliver ikke offentliggjort, hvor de forskellige artister skal spille - andet end by eller landsdel.