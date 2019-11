Se billedserie Kristoffer Petersen er frivillig studievært på »Den politiske time« på Næstved Lokal Radio. Planen er, at lokalradioen sender live fra borgermødet, men hvis teknikken driller, vil det først blive sendt efterfølgende. Foto: Kim Palm

Lokalradiovært arrangerer borgermøde om svømmehal

Næstved - 21. november 2019 kl. 09:49 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg kan ikke blive klog på, om man kan få alle de ting, politikerne lover. Hvordan sikrer vi, at det ikke bliver et nyt Arena-byggeri? Holder budgettet? Og hvad gør man, hvis det ikke gør? Hvad kan man egentlig få for pengene?

Kristoffer Petersen er en mand med mange spørgsmål til det kommende byggeri af en svømmehal til 162 millioner kroner. Derfor har han kontaktet Linda Frederiksen (S), formand for Kultur- og Demokratiudvalget, og hun har sagt ja til at stille op til et borgermøde, hvor ovenstående og en masse andre spørgsmål vil blive forsøgt besvaret.

God idé - Jeg synes, det er helt okay. Borgerne skal have lov til at kunne finde hoved og hale i det hele. Der er også mange ting, som ikke er besluttet endnu, så man kan stadig påvirke processen. Hvis man har gode idéer, skal man endelig komme, siger Linda Frederiksen.

Hun har inviteret resten af udvalget til mødet, men ikke alle kan komme, da flere deltager på Børne- og Skoleudvalgets studietur samtidig.

Engageret borger Kristoffer Petersen er til daglig leder af Marjattas værksteder, men han er også studievært på »Den politiske time« på Næstved Lokal Radio, og han har fulgt debatten om svømmehalsbyggeri i mange år.

- Jeg synes, den politiske elite i Næstved tit har besluttet mange ting, ikke borgerne. Der er behov for en debat om svømmehallen og for at give borgerne mulighed for at blive hørt, for det er vores by, og det er vores penge, som skal komme alle til gode, siger Kristoffer Petersen.

Han glæder sig derfor over, at kommunen har sagt ja til at stille mødelokale 2 i Rådmandshaven til rådighed, når borgermødet afvikles på onsdag den 27. november mellem klokken 19 og 21.

Håber på flot fremmøde - Jeg håber, der kommer mange. Jo flere jo bedre, for så er jeg glad og ved, at demokratiet vinder. Men jeg har virkelig ingen anelse. Jeg vil dog sige, at jeg ikke gider høre på nogen bagefter, som kommer og brokker sig, for her får man chancen for at blive hørt, lyder det fra Kristoffer Petersen.