Lokalradio sender hilsner

Et nyt radio-koncept ser dagens lys: Et hilse- og ønskeprogram i samarbejde mellem ældreplejen i Næstved Kommune og Næstved Lokalradio. Navnet bliver »Hilsner til Næstved og omegn«, og her kan ældre sende hilsner til familie og venner og samtidig høre en sang, de har ønsket.