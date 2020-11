- Det er helt nyt for os, men absolut spændende, siger formanden for Glumsø Lokalråd, Visti Christoffersen. Foto: Kim Palm

Send til din ven. X Artiklen: Lokalråd om vildt boligbyggeri: De skal være så velkomne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokalråd om vildt boligbyggeri: De skal være så velkomne

Næstved - 18. november 2020 kl. 07:19 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

- Hold da op. Det er helt nyt for os, men det passer perfekt.

Formand for Glumsø Lokalråd Visti Christoffersen blev noget overrasket, da Sjællandske ringede for en kommentar til de vilde boligplaner i Glumsø, hvor entreprenør Carsten Wederbye i samarbejde med EDC Erhverv, har planer om at opføre 150 luksus-seniorboliger ved Søpark Allé - og dermed sparke nyt liv i den lille stationsby.

- Vi har længe luret på, hvad den grund mon skulle bruges til. At det bliver seniorboliger er faktisk perfekt, da vi har planer om familieboliger på Spånpladegrunden, fortæller Visti Christoffersen.

60 familieboliger Her har lokalrådet nemlig allieret sig med boligselskabet Sjælland, der har planer om at opføre foreløbig 60 familieboliger på den tidligere industrigrund, som byder på fornem udsigt, da den skråner lige ned til byens naturperle, Glumsø sø.

- Det betyder vækst i Glumsø, og det har vi brug for. Det er med til holde bageren, slagteren, Brugsen og Fakta i live, foruden biografen, Rejseladen og alt det frivillige foreningsliv som Glumsø nyder godt af, siger Visti Christoffersen.

Udvikle øjebæ En lokalplan for Spånpladegrunden forventes offentliggjort inden jul, og dermed kan lokalrådet gå videre med planerne om at udvikle den tidligere øjebæ i byen til et attraktivt boligområde.

Spånpladefabrikken lukkede i år 2000 og lå i flere år hen som et trist og forladt industriområde, indtil det i 2016 lykkedes kommunen at lande en aftale med ejeren Alm. Brand om oprydning på grunden. Staten har også bidraget med at få fjernet forureningen.

relaterede artikler

Vilde planer for en kvart milliard: Her skal bygges seniorboliger med spabad og delebiler 17. november 2020 kl. 04:43

Flere seniorboliger på vej i attaktivt boligkvarter 11. oktober 2020 kl. 04:50

Sporene skræmmer: Nej til flere døde supermarkeder 08. oktober 2020 kl. 09:30