Se billedserie Formand for Lokalråd Fensmark går af og det samme gør hele bestyrelsen på næste generalforsamling 12. august. Foto: Robert Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Lokalråd i opløsning: Hele bestyrelsen går af Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Lokalråd i opløsning: Hele bestyrelsen går af

Næstved - 21. juli 2021 kl. 04:43 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Kommunens næststørste bysamfund, Fensmark, er i rivende vækst, men står snart udenfor indflydelse.

Lokalråd Fensmark meddeler, at hele bestyrelsen træder tilbage på næste ordinære generalforsamling 12. august og dermed er der ingen til at tage vare på lokalsamfundets interesser.

Hvis ingen stiller op vil Fensmark Lokalråd blive opløst ved en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling i henhold, fremgår det af en annonce i tirsdagens Sjællandske.

Formand Marie-Luise Rye Nielsen siger i en kortfattet kommentar til avisen.

- Vi har mistet lysten og jeg har ikke yderligere at tilføje.

Ifølge formandens sparsomme oplysninger er det altså lysten, der er forsvundet. Men noget kunne tyde på, at lokalrådet også har været ramt af indre kaos. Ifølge referatet fra det seneste lokalrådsmøde den 8. juni har et navngivet medlem angiveligt skabt »kaos og uro i rådet og vil ikke rette sig efter formandens henstillinger«, hedder det i referatet fra det lukkede møde, der er til offentlig skue på lokalrådets hjemmeside.

Ingen møder

Ifølge Sjællandskes oplysninger handler konflikten nemlig også om, at lokalrådet reelt har været ude af drift i mere end seks måneder, fra november 2020 til juni i år, da formanden annullerede enhver form for mødeaktivitet under corona-pausen. Selvom samfundet arbejdede videre med telefon- og videomøder, så besluttede Marie-Luise Rye Nielsen at sætte al debat på pause. Det har angiveligt skabt utilfredshed og er blandt årsagerne til, at samtlige medlemmer træder ud af bestyrelsen i et kollektivt kollaps, erfarer avisen.

Tidligere formand for lokalrådet Peter Jensen ærgrer sig over, at lokalrådet er gået i opløsning, og selvom han selv forlod formandsposten i frustration over både politikere og embedsmænd oppe på kommunen, så frygter han et Fensmark uden lokalråd.

- Det siger sig selv, at det vil være helt tosset, hvis vi står udenfor indflydelse og selvom jeg smækkede med døren, så kan jeg måske lokkes tilbage som menigt medlem. Der er i hvert fald mange opgaver, der trænger sig på, siger Peter Jensen.

Frit Fensmark

Rådets nuværende og snart forhenværende formand Marie-Luise Rye Nielsen gjorde sig voldsomt bemærket, da hun trådte til som formand i 2018 og erklærede »Frit Fensmark« - med beskeden om at hun ville arbejde for at Fensmark blev en selvstændig kommune.

Det antændte en glødende debat i de lokale spalter, hvor flere andre lokalrådsformænd også luftede deres utilfredshed over manglende indflydelse. Resultatet blev en kommunal brandslukningskampagne, hvor formanden for Kultur- og Demokratiudvalget Linda Frederiksen (S) og formand for Landdistriktsudvalget Thor Temte fik travlt med at klinke skårene på en turné rundt i kommunen.