Se billedserie Når Khadar Mohamed fejrer eid-fest i Somali Næstved Kulturforeningen, så er det iført sin muslimske, afrikanske dragt.Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Lokale muslimer er forberedte på en anderledes ramadan Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokale muslimer er forberedte på en anderledes ramadan

Næstved - 27. april 2020 kl. 13:12 Af Ida Steenfeldt Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En fyldt moske, fællesbøn, store middagsselskaber med specialiteter og lækker mad i lange baner, når mørket er faldet på.

Normalt er ramadanen, muslimernes helligste højtid, en tid, hvor man mødes med venner og familie til hyggelige sammenkomster - gerne så mange som muligt. Men ikke i år. I år kommer bønnerne til at foregå derhjemme, maden bliver kun nydt med dem, man bor sammen med, og fællesskabet bliver sat på standby for en stund. En af dem, som plejer at se ekstra meget til sine kære i ramadanmåneden, er Khadar Mohamed. Han er troende muslim og fejrer ramadanen.

Hvad er ramadan? Ramadanen er den muslimske fastemåned

Ramadanen falder i den niende måned i den islamiske kalender

Under ramadanen må muslimer hverken indtage mad og drikke eller dyrke sex fra solopgang til solnedgang

Formålet med ramadanen er at sætte fokus på det åndelige frem for det materielle og huske på dem, der lever i nød

Personer, der udsætter sig selv for helbredsrisici ved at faste, er undtaget. Det gælder for eksempel børn, ældre og syge. Særlige omstændigheder kan også udskyde fasten. Gravide, rejsende eller sportsudøvere kan vælge at gøre godt for fasten på et andet tidspunkt. Kilde: Religion.dk

- Fasten i dagtimerne er det samme som det plejer, men samlingerne om aftenen og fællesskabet omkring bønnerne og måltiderne mangler, og det er jeg rigtig ked af, siger han.

Husker de fattige Han flygtede fra Somalia i 2009 og kom til Næstved, hvor han i dag bor med sin kone og deres fem børn. Ligesom for mange andre muslimer, så betyder ramadanen rigtig meget for Khadar Mohamed og hans familie. Det er i denne tid, de bliver mindet om, hvor godt, de har det.

- Vi faster for at huske os selv på, at det ikke er alle, der har råd til mad i maven og tag over hovedet, siger han.

Især de hjemløse og økonomisk trængte i Danmark er i hans tanker.

- I disse tider er der jo en masse, der bliver fyret, så jeg husker på at være taknemmelig for, at jeg har et arbejde og har det godt, siger han.

Khadar Mohamed er ansat hos Parkland Maskinfabrik i Herlufmagle, og selvom sulten godt kan melde sig på arbejdet i løbet af en fastedag, så er det ikke noget problem for ham at arbejde igennem.

- Tanken om, at vi faster for at huske på dem, der ikke har så meget, holder mig oppe og motiverer mig, siger han.

Ramadan kareem Fordi det ikke er muligt at mødes med sine trosfæller i den lokale moske, så har Khadar Mohamed været i kontakt med andre muslimer via sin mobiltelefon for at snakke om, hvordan de oplever situationen.

- Jeg har skrevet til alle mine muslimske bekendtskaber og ønsket dem en god ramadan eller »ramadan kareem«, som det hedder, forklarer han.

De holder hinanden opdateret om, hvordan de har det.

- Alle er enige om, at det er meget anderledes, end vi er vant til, men samtidig er vi også glade for, at vi er raske, siger han.

Han sammenligner situationen med, at dem, der fejrer julen, ikke kunne gøre det, som de plejer.

- Ligesom man ikke ville kunne rykke julen eller påsken, så kan vi heller ikke bare rykke ramadanen. En hellig højtid er jo ikke det samme som Roskilde-festival, der kan rykkes til næste år, siger han og griner.

Eid-fest i foreningen Normalt afsluttes ramadanen med en eid-fest, hvor mange muslimer samles for at spise og feste.

Og med posten som stifter og formand for Somali Næstved Kulturforening plejer Khadar Mohamed at planlægge en stor eid-fest for alle somaliere i Næstved.

Men med et forsamlingsforbud hængende tungt over hovedet bliver det ikke muligt i år.

- Vi plejer at bede, hygge, spise og feste hele dagen, men i år ser der ud til, at eid skal fejres derhjemme, og så føler jeg bare ikke at ramadanen er fuldendt, siger han.

Han håber dog på, at det bliver muligt at mødes i mindre grupper udenfor, så man kan hilse på hinanden og sige »Eid Mubarak« - et tillykke med fastemåneden og et ønske om en velsignet eid.

relaterede artikler

Khadars kulturforening er en tak til Danmark 18. februar 2020 kl. 14:40