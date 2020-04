Lokale iltrobotter redder coronapatienter

Iltrobotten er pludselig blevet voldsomt efterspurgt, da man har fundet ud af, at den kan bruges til coronasmittede. Robotten aflæser patientens indhold af ilt i blodet og kan som det nye og smarte selv sørge for at dosere den rette mængde ilt, så sundhedspersonalet ikke behøver komme ind på stuen så ofte.