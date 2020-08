Dyr og landskaber er Anne Svennes foretrukne motiver. Hendes fotografier kan inden længe opleves i Sognegården i Rønnebæk.

Lokale fritidsfotografer udstiller i Sognegården

Næstved - 07. august 2020 kl. 10:30 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Naturen - fra syd til nord.

Det er temaet for udstillingen i Sognegården i Rønnebæk, hvor der er fernisering søndag den 9. august fra klokken 11 til 13.

Med en særlig interesse for dyr og natur har de to lokale fritidsfotografer Anne Svenne og Flemming Værgman bevæget sig i hver sin retning - syd og nord for Danmark.

De nordiske lande har altid tiltrukket Flemming Værgman både på grund af naturen, men også på grund af den skandinaviske kultur og historie. Det bedste han ved er at sidde en hel nat i skjul for at vente på for eksempel en bjørn eller luske rundt på fjeldet på udkik efter orkideer, smukke sommerfugle eller fugle.

Udstiller sammen Anne Svenne har kastet sin kærlighed på specielt Østafrika, hvor smukke motiver nærmest står i kø. Hun har gennem mange år selv arrangeret ture derned. Dyr og landskaber er hendes foretrukne motiver.

De to fritidsfotografer mødtes i Næstved Ny Fotoklub, som de begge er en del af. De fandt hurtigt ud af, at der var interessesammenfald, dog i hver sin geografiske retning.

- Men det forhindrer os ikke i at udstille sammen. Det er en unik mulighed for os at kunne bruge Sognegården i Rønnebæk. Vi glæder os begge til at vise nogle af vores bedste billeder, når vi byder indenfor, lyder det fra Anne Svenne.

De to fritidsfotografer vil begge være til stede ved ferniseringen på Kirkevej 1, Rønnebæk, 4700 Næstved. Her vil der være rig mulighed til at spørge ind til både oplevelserne og det mere fototekniske omkring billederne.

