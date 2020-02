Her ses den nye bestyrelse. Fra venstre: Marco Røhmer, Regitze Harslund Sancoeur, Magnus Jørgensen (Nyvalgt formand), Nanna Dencker (nyvalgt næstformand), Liam Siebeneicher og Kristoffer Brix Larsen. Privatfoto

Lokale KU'ere vælger ny formand

Næstved - 14. februar 2020

De unge konservative i Næstved har valgt ny formand. Det blev Magnus Jørgensen, der løb af med sejren, mens Nanna Dencker blev ny næstformand. Det foregik fredag 7. februar i Arena Næstved.

- Jeg er enormt glad for valget og ser det som en ære at få lov at stå i spidsen for Næstved Konservativ Ungdom. Vi kommer til at have mange arrangementer i det kommende år, bl.a. månedlige møder, politiske debatter og sociale arrangementer, og så skal vi stå stærkt til det kommende kommunalvalg i 2021, siger han.

Magnus Jørgensen, som efter flere års erfaring i både Sorø- og Slagelse Konservativ Ungdom, er klar til at stå i spidsen for de unge konservative i Næstved.

Den afgående formand, Liam Siebeneicher har stået i spidsen for foreningen i to år.

- Jeg føler mig rigtig tryg ved at give foreningen videre til det nye formandskab. Jeg har i to år stået i spidsen for en lille, men dedikeret kerne, og det har været en ære. Men nu er det tid til at få nogle nye i spidsen, som kan udvide foreningen og gøre den endnu bedre. Og jeg er overbevist om, at dette er noget som Magnus og Nanna kan gøre fortrinligt, siger han.

Konservativ Ungdom er nu klar til at være en aktiv ungdomsforening i Næstved. Bestyrelsen ser frem til at hoppe i arbejdstøjet og er klar til at byde endnu flere nye medlemmer velkommen i foreningen.

Ud over der nyvalgte formandskab, Magnus Jørgensen og Nanna Dencker, består bestyrelsen af Liam Siebeneicher, Regitze Harslund Sancoeur, Kristoffer Brix Larsen, Marco Røhmer og Victor Hansen.

