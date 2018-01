Lokaldemokrati - i Nepal

Det vil Henny Hansen og Jakob Jespersen, som begge har boet mange år i Nepal, diskutere tirsdag den 16. januar klokken 19 på Næstved Bibliotek. De to har arbejdet med udviklingen af demokratiet i Nepals landsbyer, hvor målet var at engagere alle beboerne - fattige og rige, kvinder og mænd samt folk fra både høje og lave kaster. Samtidig skulle folk, som hverken kunne læse eller skrive, have mulighed for at følge med. Det blev til møder med en masse tegninger, skemaer, smileys og snak.