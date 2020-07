Her forsvinder Gækhøjvej og her begynder Skyttemarksvej, fortæller Hans Henning Christiansen. I baggrunden kan du skimte morænebakken Gækhøj, der er årsag til hele balladen. Fotos: Jan Jensen

Lokal vrede: Hvorfor må vejentil Gækhøj ikke hedde Gækhøjvej?

I generationer har bønder med halm i træskoene gået på Gækhøjvej - den gamle hovedfærdselsåre mellem Rønnebæk og Holme-Olstrup, øst for Næstved. Det var Route 66 for bønder og borgere. Vejen op til morænebakken Gækhøj hed Gækhøjvej. Det har den altid heddet - og dermed basta.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her